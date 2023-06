La magia della Luminara: oltre centomila persone applaudono sui Lungarni

Scritto da admin• 10:39 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La consueta magia della Luminara sui Lungarni, con oltre centomila persone ad osservare con il naso all’insù la bellezza dei fuochi d’artificio, molto applauditi dal numeroso pubblico dopo i tre spari conclusivi.

di Antonio Tognoli

Non solo pisani o amanti della Luminara. Sul Ponte di Mezzo si sono rivisti, anche molti turisti stranieri, che hanno scelto la città della Torre appositamente per questa magica notte. E poco importa se qualche lumino qua e là si è spento. La Luminara, ha assunto il suo solito fascino suscitando, sempre nel pubblico “non pisano” quell’interesse unico, che solo la magia dei Lungarni possono descrivere. La bellezza non è un opinione, è una cosa oggettiva e anche la notte di venerdì lo ha dimostrato

“Una vera meraviglia i lungarni pieni di famiglie e di turisti: si rinnovano incanto e tradizione nella più magica delle notti pisane” ha commentato su Facebook il sindaco Michele Conti.



“È la serata più bella dell’anno – ha detto il vicesindaco Raffaele Latrofa – è sempre emozionante vedere i Lungarni così pieni illuminati. La Luminara richiede molto lavoro dietro le quinte. Già dalla prima mattina gli operai e gli addetti all’illuminazione si sono dato un gran da fare perché tutto si svolgesse al meglio”.

“Dobbiamo far di tutto per rendere questa festa ancora più bella nel prossimo anni – ha detto Filippo Bedini, assessore alle tradizioni storiche del Comune di Pisa – la Luminara è una macchina complessa ma tutti devono avere la possibilità di usufruirne a pieno. Grandi piccolini e tante famiglie come è successo venerdì sera”.

