Tanti auguri a Michel Aebischer

PISA – Oggi in casa nerazzurra si festeggia il compleanno di Michel Aebischer. Il centrocampista della nazionale Svizzera, giunto all’ombra della Torre Pendente proveniente in prestito dal Bologna, compie 29 anni essendo nato a Friburgo il 6 gennaio 1997.

             di Maurizio Ficeli 

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra, formula al giocatore di origine elvetica, i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa. 

