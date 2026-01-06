La serie A torna in campo con il turno infrasettimanale dell’Epifania

Written by Antonio Tognoli• 8:47 am• Pisa SC

PISA – Neanche il tempo di fare un breve consuntivo sull’accaduto della diciottesima giornata che la serie A torna in campo con la diciannovesima giornata, il classico turno infrasettimanale nella settimana dell’Epifania. Ad aprire le danze sarà proprio il Pisa che ospiterà alla Cetilar Arena il lanciatissimo Como di Cesc Fabregas. A proseguire il martedì di Befana le ambizioni Champions di Roma e Juve impegnate rispettivamente alle 18 e alle 20.45 sui campi di Lecce e Sassuolo.

Mercoledì 7 gennaio sarà la volta della capolista Inter che al Tardini di Parma vuole confermarsi capolista e arrivare alla sfida contro il Napoli, che ospita il Verona, con i due punti attuali di vantaggio sugli azzurri. Bologna-Atalanta alle 18.30 vale una fetta d’Europa e un possibile rilancio per la squadra di Italiano, senza vittorie ormai da tre turni. Lazio-Fiorentina vale per i viola sempre impantanati nelle zone basse della classifica, meno per la Lazio che cercherà di rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta interna subita contro il Napoli. Torino-Udinese è una sfida importante per i granata che a parte la sconfitta interna contro il Cagliari stanno viaggiando a buon ritmo nell’ultimo mese. Udinese sottotono e altalenante che arriva dal pari discusso con la Lazio e la sconfitta seppur di misura a Como.

A chiudere il turno giovedì 8 gennaio Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa importanti per la salvezza dei sardi e dei liguri, ma soprattutto per le ambizioni di Cremonese che con Nicola, ritrova un ex agguerrito e per il Milan. sempre pronto a sfruttare i passi falsi di Inter e Napoli e mantenersi nelle prime quattro del campionato.

Programma 19esima giornata Serie A 2025-’26:

Martedì 6 gennaio 2026:

Pisa – Como (ore 15)

Lecce – Roma (ore 18)

Sassuolo – Juventus (ore 20.45)

Mercoledì 7 gennaio 2026:

Bologna – Atalanta (ore 18.30)

Napoli – Verona (ore 18.30)

Lazio – Fiorentina (ore 20.45)

Parma – Inter (ore 20.45)

Torino – Udinese (ore 20.45)

Giovedì 8 gennaio 2026:

Cremonese – Cagliari (ore 18.30)

Milan – Genoa (ore 20.45)

