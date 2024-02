”Tangram” sbarca a La Città del Teatro di Cascina

Scritto da admin• 9:37 pm• Cascina, Spettacolo, Tutti

CASCINA – Domenica 11 febbraio, alle 16 e alle 18, presso la Città del Teatro di Cascina, sarà in scena “Tangram”, uno spettacolo dedicato ai piccolissimi da 1 a 4 anni, proposto dalla Compagnia La Baracca Testoni Ragazzi.

L’opera, ideata e realizzata da Andrea Buzzetti con la collaborazione alla messa in scena di Enrico Montalbani, vede protagonista un trio di attori (Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini, Lorenzo Monti) che raccontano un viaggio, costruendolo di volta in volta attraverso gli elementi del Tangram.

Il Tangram è un gioco geometrico composto da sette figure che, combinandosi, permettono di creare una vasta gamma di forme. Da questo concetto nasce uno spettacolo che esplora la composizione e scomposizione dell’immagine.

Gli attori utilizzano le figure geometriche per creare una storia in cui attraversano luoghi conosciuti e inesplorati, incontrano personaggi strani in situazioni ancor più strane, giocano e continuano il viaggio fino a perdersi. Solo attraverso fiducia reciproca e aiuto riusciranno a tornare, condividendo un’esperienza che li ha aiutati a crescere e a fidarsi l’uno dell’altro.

Lo spettacolo ha ricevuto il Premio della Giuria Giovane al “FIT Festival” nella sezione Young & Kids 2021, celebrato per la sua sapienza e creatività nel rivolgersi al pubblico della prima infanzia.

I biglietti, al costo di 5€ +dp, sono disponibili in prevendita in teatro nei giorni feriali e sabato mattina, oltre che sul circuito Ticketone. La biglietteria domenicale aprirà alle 15.00. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il teatro al numero 050.744400 o via email a biglietteria@lacittadelteatro.it.

La Città del Teatro si trova in via Toscoromagnola 656 a Cascina (PI).

