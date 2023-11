SudTirol – Pisa: al via la prevendita per seguire i nerazzurri al “Druso”

Scritto da admin• 2:50 pm• Pisa SC

PISA – La Società Sud Tirol FC informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Sud Tirol-Pisa in programma allo Stadio “Druso” sabato 11 novembre (ore 14).

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato il settore ospiti; i biglietti sono disponibili on line al seguente link: https://www.diyticket.it/events/Sport/12222/fc-suedtirol-pisa o previa prenotazione al numero 06.0406 (dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9.00-13.00 e 14.00-18.00) potendo poi ritirare il tagliando in tutti i Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole ) con pagamento in contanti.

La prevendita terminerà alle ore 19.00 di venerdì 10 novembre. Questi i prezzi:

Intero. 17.00 euro (+ 1.50 dp + comm. serv.)

Ridotto. (5-17 anni e Over 70). 13.00 euro (+ 1.50 dp + comm. serv.)

Di seguito alcune informazioni utili per la tifoseria in partenza per Bolzano.



Per chi arriva in Auto. Uscita autostrada A22 Bolzano Sud; Proseguire dritto Via Torricelli, alla rotonda prendere seconda u scita Via Pacinotti; Proseguire dritto per Via Gal ileo G al ilei (t enersi sulla sulla sinistra); alla rotonda prendere la terza uscita a destra; Immediatamente prima del ponte Roma seguire cartello giallo “Parcheggio tifosi ospiti” girando a destra. Arrivo parcheggio per pullman di Via Trento.

Attraversare ponte pedonale fiume Talvera, prendere la pista ciclabile a destra, arrivo Stadio Druso.

Per chi arriva in Treno. Scendere stazione Bolzano Bozen; Usciti dalla stazione svoltare a sinistra; Proseguire sempre dritto lungo vi a Garibaldi a Piazza Verdi attraversare ponte Loreto e proseguire fino a Ponte Langher.

