Successo per ‘Puliamo il Mondo’ a Calci: raccolta di quasi una tonnellata di rifiuti

Scritto da admin• 2:31 pm• Attualità, Calci

CALCI – Quasi una tonnellata di rifiuti raccolti in una sola mattinata, escludendo ferro e legno: questo il bilancio ottenuto domenica a Calci durante l’iniziativa Puliamo il Mondo.



Il risultato è stato possibile grazie alla partecipazione di numerose persone, grandi e piccini, in un evento promosso dall’amministrazione comunale e dalla Compagnia di Calci, in collaborazione con Legambiente Pisa e altre associazioni, che hanno arricchito il pomeriggio con molte attività dedicate all’ambiente e al benessere.

“Quella di ieri è stata una bellissima domenica di partecipazione attiva,” ha dichiarato l’assessora all’ambiente, Valentina Marras. “Il vero risultato è l’impegno di tante persone, in particolare dei bambini. Rimboccandoci le maniche, abbiamo dedicato parte del nostro tempo alla cura del territorio e abbiamo dimostrato di avere una comunità viva, della quale dobbiamo essere orgogliosi.”

“Desidero ringraziare l’assessora Marras per aver creato un programma davvero bello e per aver coinvolto tanti volontari delle associazioni,” ha aggiunto il sindaco, Massimiliano Ghimenti. “Un grande grazie va a tutti coloro che hanno collaborato, sia nella campagna di pulizia che nei laboratori per i più piccoli. È fondamentale lavorare con i giovani per costruire un futuro caratterizzato da sempre meno inciviltà e maggiore rispetto per l’ambiente.”

Last modified: Settembre 30, 2024