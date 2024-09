Inaugurato l’anno accademico 2024/2025 dell”Università del Tempo Libero’ di Pontedera

Scritto da admin• 2:45 pm• Attualità, Cultura, Pontedera

PONTEDERA – L’assessore alla cultura del Comune di Pontedera, Francesco Mori, ha partecipato venerdì scorso all’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Università del Tempo Libero, che conta attualmente 350 soci, di cui 60 sono nuovi iscritti.

I dati sull’attività sono significativi: sono in programma 70 lezioni di cultura generale e 25 corsi settimanali su una varietà di temi, tra cui lingue, disegno, pittura, uso del computer, coro, ceramica e psicologia. Inoltre, sono previste gite e gruppi di interesse come bibliotecari, scacchi, burraco e teatro. L’Università opera grazie al lavoro volontario di circa venti docenti in pensione e quaranta collaboratori.

“Questa associazione è di grande importanza per il territorio,” ha dichiarato Mori nel suo intervento. “Si tratta di una realtà molto attiva dal punto di vista culturale, che offre opportunità di incontro e socialità. L’Università del Tempo Libero è una risorsa fondamentale per la città e incarna il concetto di formazione continua, basata sulla ricerca della conoscenza.”

All’inaugurazione dei corsi sono stati presentati interventi musicali del maestro Carlo Pucci e del cantante Guido Guidi della Corale Città di Pontedera, insieme al presidente dell’Università del Tempo Libero, Roberto Cerri, e alla vicepresidente Elena Pardocchi.

Settembre 30, 2024