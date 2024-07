Strategie future dei Consorzi di Bonifica: focus sulla gestione dell’acqua e manutenzione del territorio

Scritto da admin• 11:45 am• Pisa, Attualità

PISA – Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha partecipato all’assemblea annuale di Anbi a Roma, dove i Consorzi di Bonifica hanno discusso le strategie future.

Uno dei temi principali è la gestione dell’acqua in un’Italia divisa tra un Sud siccitoso e un Nord con eccesso d’acqua. Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio, ha sottolineato l’importanza di progetti per l’irrigazione e la manutenzione del territorio in risposta ai cambiamenti climatici.

La due giorni ha visto la partecipazione di importanti figure politiche e istituzionali, che hanno discusso anche dell’esperienza della Regione Toscana nella manutenzione dei corsi d’acqua affidata ai Consorzi di Bonifica.

Last modified: Luglio 5, 2024