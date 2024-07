A Palazzo Blu l’Accademia di Musica Strata in giardino il 10 luglio

Scritto da admin• 11:37 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Torna a Palazzo Blu l’Accademia di Musica Strata, con i suoi giovani talenti che si esibiscono nel giardino del museo. Il prossimo appuntamento sarò il 10 luglio, con il chitarrista napoletano Nino D’Amico che propone alcune pagine di grande fascino.

Si parte dal dolente Preludio in Do minore del grande chitarrista paraguayano Agustín Barrios Mangoré, romantico post litterami, per approdare a due brani propriamente romantici: Le départ di Napoleon Coste, ispirato alla partenza dei soldati francesi per la guerra di Crimea, e il Carnevale di Venezia di Francisco Tárrega, che rielabora un tema reso celebre dalle virtuosistiche variazioni di Niccolò Paganini.

Il viaggio musicale prosegue con due sonate nello stile preclassico e originalissimo di Domenico Scarlatti per concludersi con la Gran Sarabanda del chitarrista cubano Leo Brouwer, tardivo omaggio al celeberrimo tema della follia. Nel secondo concerto il violino di Francesco Bagnasco e la chitarra di Fabio De Lorenzo propongono in apertura la sonata in La minore di Niccolò Paganini, esperto virtuoso in entrambi gli strumenti. Il secondo brano in programma, di Astor Piazzolla, è una suite in quattro tempi che ripercorre la storia del tango argentino, partendo da Bordel, che fa riferimento alla danza del primo Novecento tipica dei locali malfamati di Buenos Aires, passando per il tango classico di Carlos Gardel, toccando il tango nuevo creato dallo stesso Piazzolla per approdare ad un tipo di tango vicino alle sperimentazioni moderniste del secondo Novecento e adatto al solo ascolto.

L’evento è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it

