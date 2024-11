Storica Vittoria Esterna per il Futsal Pontedera: 5-2 al Kappabi Potenza Picena

Written by admin• 3:11 pm• Pontedera, Sport

PONTEDERA – Il Futsal Pontedera conquista il primo successo esterno in Serie A2, vincendo 5-2 contro il Kappabi Potenza Picena in un match fondamentale per la salvezza. La vittoria rappresenta un traguardo storico per la squadra di mister Sardelli, che per la prima volta ottiene tre punti lontano da casa. Il match, infatti, era uno scontro diretto per la permanenza in categoria.

Il Pontedera inizia la partita dominando e si porta in vantaggio grazie a un’autorete di Belleggia. Potenza Picena pareggia proprio prima dell’intervallo con Nuzzi. Nel secondo tempo, il Pontedera torna subito in vantaggio con Montorzi, che poi firma anche il 3-1. Mangione segna il quarto gol, mentre Potenza Picena accorcia le distanze, ma il capitano bianconero sigla il definitivo 5-2, chiudendo la partita e dando al Futsal Pontedera una vittoria fondamentale.

Last modified: Novembre 25, 2024