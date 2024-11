Pisa, Ziello (Lega): “Due arresti per spaccio all’Università. Complimenti alla GdF. Il Rettore non deve tollerare occupazioni abusive”

Written by admin• 5:14 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Deputato Edoardo Ziello (LEGA).

“Due studenti universitari sono stati arrestati a Pisa dalla Guardia di Finanza con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati oltre dieci chili di droga, con un valore stimato di circa centomila euro. Le indagini suggeriscono che dietro all’episodio ci sia un vasto giro di spaccio all’interno dell’ambiente universitario pisano, con i due arrestati che avrebbero rifornito di droga altri studenti. Le autorità inquirenti hanno espresso soddisfazione per l’operato dei militari della Guardia di Finanza di Pisa, sottolineando l’importanza del loro lavoro nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. “Sono molto preoccupato per quanto emerso, che conferma molte delle mie paure. È essenziale mantenere alta l’attenzione e rafforzare i meccanismi di controllo per prevenire e contrastare fenomeni di questo tipo,” ha dichiarato una fonte istituzionale. “Non è più tollerabile che il Rettore permetta occupazioni abusive di edifici universitari, poiché in luoghi privi di controllo i crimini tendono a proliferare. Le giovani generazioni pisane e gli studenti fuori sede sono il nostro futuro, e non possiamo permettere che la droga rovini le loro vite.”, conclude Ziello.

Novembre 25, 2024