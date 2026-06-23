“Sunset On Tour” al via al Bagno degli Americani: sabato 27 giugno il primo evento per celebrare i diecimila follower It’s Time

Written by Redazione• 8:48 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Prenderà il via sabato 27 giugno, nella suggestiva cornice del Bagno degli Americani, il primo appuntamento di “Sunset on Tour”, il format estivo che accompagnerà il pubblico in una serie di eventi all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione.

L’evento rappresenta il primo di tre appuntamenti speciali organizzati per festeggiare il traguardo dei 10mila follower raggiunti da It’s Time, una community in costante crescita che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per la promozione di eventi e iniziative sul territorio.

La serata prenderà il via alle ore 20.00 con l’Aperitif Time, un momento dedicato al relax, alla convivialità e alla buona musica durante il tramonto. Dalle ore 22.30 spazio invece al Beach Party, con i dj set di Nologo Music e Fabi Rag, che animeranno la notte con una selezione musicale coinvolgente e pensata per far ballare il pubblico fino a tarda sera.

L’obiettivo di Sunset on Tour è quello di valorizzare le location più suggestive del territorio, creando occasioni di aggregazione e intrattenimento in un’atmosfera unica, tra mare, musica e socialità.

Gli organizzatori invitano tutti gli appassionati a partecipare a questa prima tappa che inaugura ufficialmente una stagione ricca di appuntamenti ed emozioni.

Last modified: Giugno 22, 2026