Stefano Moreo: “C’è amarezza dispiace perdere così…”

MILANO – Stefano Moreo, aveva illuso il Pisa nei primi 23′ con una doppietta commenta con molta amarezza la sconfitta contro l’Inter.

“Il rigore ha dato la carica all’Inter, a noi ha portato insicurezza e paura. In quegli otto minuti abbiamo preso tre gol che hanno pesato. Nella ripresa dovevamo essere bravi a mantenere la gara sul 3-2 invece abbiamo mollato, perso troppi palloni a centrocampo e la gara si è chiusa con un risultato troppo pesante”.

“In questa settimana dobbiamo far capire ai più giovani che bisogna andare a tremila e quando si perde palla dobbiamo correre forte per riprenderla”.

“I nostri tifosi sono incredibili si sono presentati in tantissimi e c’è dispiacere per la sconfitta, non dovevamo perdere così”.

