Cristian Chivu: “Reazione da grande squadra che ci dà autostima e fiducia”

Written by Antonio Tognoli

MILANO – L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu commenta il successo in rimonta dell’Inter sul Pisa difendendo il suo gruppo.

“Luis Henrique è in difficoltà, fa parte del gruppo Inter, non merita le critiche del pubblico che può fischiare me se vuole e non questo splendido gruppo che dà il massimo e si allena seriamente. Ringrazio la Curva che ad inizio secondo tempo ha fatto un coro per Sommer. Sono io che chiedo di non spazzare la palla se arriva e quindi le responsabilità sul suo errore è mia”

“Il cambio di Di Marco deriva da una mia lettura. Eravamo partiti bene, anche se un pò lenti, giocavamo contro un blocco basso. Il Pisa è passato in vantaggio su due nostri errori, due episodi sfortunati. Oggi è stata una reazione da grande squadra, in sette minuti abbiamo ribaltato la partita e abbiamo conquistato una grande vittoria che da autostima e fiducia”.

