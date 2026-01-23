Alberto Gilardino: “Difficile commentare una serata così. C’è molta amarezza per i nostri tifosi”

Written by Antonio Tognoli• 11:36 pm• Pisa SC

MILANO – A fine gara il mister nerazzurro Alberto Gilardino commenta l’amara sconfitta contro l’Inter.

“Difficile commentare questa sconfitta, per noi è una serata amara. Abbiamo commesso troppi errori, al cospetto di una squadra forte come l’Inter. Dispiace per i nostri tifosi che sono venuti in tanti. Nella ripresa abbiamo sbagliato troppo. La partita poteva cambiare nella ripresa sul colpo di testa di Canestrelli, poi però l’Inter ha dilagato però il risultato è troppo pesante secondo me per noi”.

“I cambi rispetto ad altre volte non hanno inciso, me ne assumo le responsabilità. Meister mi auguro possa recuperare dal problemino che ha avuto stasera, un ragazzo che è discontinuo ma che ci servirà in questo finale di stagione in cui noi abbiamo bisogno di certezze”.

“C’è grande dispiacere, ringrazio i tifosi per l’enorme affetto, venire via da San Siro con una sconfitta così larga, lascia l’amaro in bocca. Questa settimana dovremo lavorare. Io dovrò lavoare e dargli delle certezze per arrivare carichi alla gara con il Sassuolo”.

Last modified: Gennaio 23, 2026