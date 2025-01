Stefano Massini nuovo Direttore Artistico del Teatro della Toscana: un’opportunità anche per il Teatro Era di Pontedera

Written by admin• 8:14 am• Attualità, Cultura, Pontedera

PONTEDERA – “Una splendida notizia per il mondo della cultura e dello spettacolo: Stefano Massini è il nuovo Direttore Artistico del Teatro della Toscana, che comprende anche il Teatro Era di Pontedera. La sua proposta di portare il teatro nel cuore della città, con laboratori di scrittura gratuiti, spettacoli nei luoghi di cura e momenti di incontro con scuole e quartieri, è un esempio di come la cultura possa diventare un bene collettivo, sia a Firenze che a Pontedera.” Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, commenta la nomina di Stefano Massini come Direttore Artistico del Teatro Nazionale della Toscana, fondazione che include il Teatro della Pergola, il Teatro di Rifredi e il Teatro Era.

“A Massini – prosegue Mazzeo – mi lega un rapporto che si è costruito nel tempo, fatto di stima e collaborazione. Dal premio conferito dal Consiglio Regionale a Palazzo Vecchio, che celebra il suo talento e il suo straordinario contributo alla cultura, all’organizzazione della serata di solidarietà per le popolazioni alluvionate, dove il teatro ha svolto un ruolo di ponte. E ancora, la sua partecipazione alla Festa della Toscana di quest’anno, che ha arricchito l’evento con la sua visione e sensibilità.“

“Stefano – conclude il presidente Mazzeo – riceve i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che con la sua passione saprà infondere nuova energia e visione al Teatro della Toscana. Ci vedremo presto al Teatro Era per sostenere e condividere questa bellissima idea di un teatro sempre più vicino alla gente.“

Last modified: Gennaio 12, 2025