“Con i più fragili del territorio”: opportunità di Servizio Civile con le Acli di Pisa e Lucca

Written by admin• 8:16 am• Attualità, Pisa

PISA – Le Acli provinciali di Pisa e Lucca offrono un’opportunità di servizio civile rivolta a sei giovani tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani, provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Paesi non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Per presentare domanda c’è tempo fino alle 14:00 di martedì 18 febbraio.

I sei giovani selezionati saranno coinvolti in tre progetti. La metà di loro sarà inserita nel progetto “Energie di comunità”, finalizzato ad attivare il potenziale inespresso delle comunità più fragili, rafforzando le reti di prossimità e incentivando la partecipazione attiva dei cittadini. Due ragazzi parteciperanno al progetto “La forza delle famiglie”, che mira a sostenere le famiglie vulnerabili in difficoltà a causa della povertà educativa, economica e sociale. Un giovane infine sarà destinato al progetto “Radici”, focalizzato sull’inclusione e il benessere degli anziani ultrasessantacinquenni, con attività educative, motorie, digitali e culturali per contrastare l’isolamento sociale, ridurre il digital divide e promuovere l’invecchiamento attivo.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore. I selezionati, dopo la sottoscrizione del contratto con il Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile, riceveranno un assegno mensile di 507,30 euro. È prevista anche una formazione generale e specialistica.

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), accessibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, utilizzando le credenziali SPID o, in alternativa, quelle apposite da richiedere sempre sulla stessa piattaforma.

Per maggiori informazioni:

Tel. 392.3494890.

www.scelgoilserviziocivile.gov.it

www.acli.it/serviziocivile/

segreteria.pisa@acli.it

FOTO D’ARCHIVIO.

Last modified: Gennaio 12, 2025