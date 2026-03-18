Stefania Zucchelli è la nuova presidente del Terziario Donna Confcommercio Pisa

Written by Redazione• 3:23 pm• Attualità, Nuova Categoria, Pisa

PISA – Direttrice della prestigiosa Scuola di Danza Elsa Ghezzi da più di 40 anni, conosciuta e stimata imprenditrice, Stefania Zucchelli è la nuova presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa. La nomina è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo, nel corso del consiglio direttivo tenutosi nella sede di via Chiassatello.

Stefania Zucchelli succede a Valeria Di Bartolomeo, che dal 2013 ricopriva la massima carica dell’organismo di Confcommercio in rappresentanza dell’imprenditoria femminile.

“Rivolgiamo il nostro più sincero in bocca al lupo a Stefania Zucchelli e a tutta la sua squadra” gli auguri del direttore generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “Una conferma dell’impegno che la nostra associazione mette al servizio delle imprese femminili, nel segno della continuità dopo l’otttimo lavoro svolto da Valeria Di Bartolomeo e dalla sua squadra, un gruppo unito e affiatato che prosegue il suo impegno e si arricchisce con nuovi ingressi”.

“Ringraziamo Stefania Zucchelli per la sua disponibilità e Valeria Di Bartolomeo per aver rappresentato con straordinario impegno e passione per 12 anni le imprenditrici di Confcommercio: nel corso del suo mandato si è fatta promotrice, insieme alle componenti del consiglio direttivo, di iniziative in grado di valorizzare il ruolo e il lavoro delle donne e delle imprese femminili, come il ‘Premio Donna Impresa’, oltre a momenti di sensibilizzazione su temi di particolare interesse, come la conciliazione del tempo tra mondo lavorativo e privato e la valorizzazione del brand aziendale. Siamo felici di poter contare ancora sul suo contributo”.

“In un contesto di difficoltà economica come quello attuale – prosegue Pieragnoli – e con lo spettro di nuovi rincari causati dalla guerra in Medio Oriente diventa ancor più importante supportare l’imprenditoria femminile, a maggior ragione sul nostro territorio, dove le attività guidate da donne rappresentano il 22,5% delle imprese di Pisa e provincia”.

“Ringrazio il direttivo del Gruppo Terziario Donna per la fiducia riposta nei miei confronti” – le parole di Zucchelli – “Lavoreremo con impegno e senso di responsabilità con il massimo impegno per rappresentare nel migliore dei modi le imprese femminili di Pisa e dell’intera provincia. Mi metto a disposizione e pronta a lavorare da subito insieme alla mia squadra”.

Ecco il nuovo consiglio direttivo del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa: presidente Stefania Zucchelli (Scuola di Danza Elsa Ghezzi), consigliere: Valeria Di Bartolomeo (DevItalia Telecomunicazioni), Beatrice Dolcetti (Edilcomes), Barbara Mori (Evinco Group), Daniela Pretini, Laura Allegrini (Ottica Allegrini), Monica Santerini (B&B Camilla), Sharon Marianucci (Delirium Escape Room), Victoria Vanessa Frenti e Olga Aleinik (Figurella) Alisa Dotsyna (Baggy Locker), Diana Cioca (Centro Cinofilo Zampa Bianca), Silvia Cecchini (Energy Impianti).

Last modified: Marzo 18, 2026