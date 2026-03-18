Pontedera, uomo intrappolato nel vortice dell’Arno: salvato dai Vigili del Fuoco

Written by Redazione• 2:17 pm• Pontedera, Cronaca, Cronaca, Pisa

PONTEDERA- Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa questa mattina, intorno alle 11.30, nei pressi delle paratie dello scolmatore dell’Arno, nel territorio comunale di Pontedera, per il soccorso di una persona in difficoltà.

Un uomo, impegnato in un’attività sportiva su tavola SUP, è stato trascinato nel cosiddetto “rullo” formatosi subito a valle dello sbarramento in cemento vicino alle paratie, rimanendo intrappolato nel vortice di ritorno dell’acqua.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di trarlo in salvo: i soccorritori hanno calato una corda dotata di galleggiante, che l’uomo è riuscito ad afferrare, venendo così recuperato e riportato a riva.

È stato attivato anche l’elicottero Drago, pronto a intervenire rapidamente in caso di necessità. Sul posto presenti anche il personale del 118 e i Carabinieri di Pontedera.

Last modified: Marzo 18, 2026