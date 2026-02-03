Written by Febbraio 3, 2026 10:16 am Calcio dilettanti

Staffoli unico team pisano ai quarti della Coppa Toscana di Prima Categoria

HomeCalcio dilettantiStaffoli unico team pisano ai quarti della Coppa Toscana di Prima Categoria

Pisa (martedì, 3 febbraio 2026) — Mercoledì 4 febbraio a partire dalle 20:30, lo Staffoli sosterrà in casa i quarti di finale della Coppa Toscana di categoria contro il Capannori.

Last modified: Febbraio 3, 2026
Previous Story
A Palazzo Blu prosegue il ciclo di incontri sulla storia dell’Università nel Novecento
Next Story
Paolo Nori al Lumière di Pisa con “Delitto e castigo”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti