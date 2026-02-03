“Cantami d’amore”: Edoardo Prati in scena alla Città del Teatro di Cascina

CASCINA- Sabato 7 febbraio, alle ore 21, La Città del Teatro ospita “Cantami d’amore”, il primo spettacolo teatrale di Edoardo Prati, giovane divulgatore e autore capace di avvicinare il grande pubblico ai classici della letteratura con un linguaggio contemporaneo.
Scritto da Edoardo Prati insieme a Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo, che ne firma anche la regia, lo spettacolo nasce dal desiderio di raccontare la vita attraverso le parole che, nei secoli, poeti, scrittori e musicisti hanno scelto per parlare dell’amore. Sul palco si intrecciano racconto, riflessione e suggestioni musicali in un percorso che attraversa letteratura e musica, da Torquato Tasso a Franco Battiato.
Ne emerge uno spettacolo intimo e intenso, capace di parlare al presente senza tradire la profondità del passato, in cui l’amore diventa forza umana e politica insieme, libera e irriducibile a ogni schema.
Con Cantami d’amore, l’esperienza di divulgazione di Prati si trasforma in teatro: un incontro dal vivo che invita il pubblico ad ascoltare, riconoscersi e lasciarsi attraversare da parole senza tempo.
Info utili
Sabato 7 febbraio – ore 21
La Città del Teatro, Cascina (PI)
Prevendita su Ticketone e presso il teatro
050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it