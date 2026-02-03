Written by Febbraio 3, 2026 11:24 am Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Cantami d’amore”: Edoardo Prati in scena alla Città del Teatro di Cascina

HomeCascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo“Cantami d’amore”: Edoardo Prati in scena alla Città del Teatro di Cascina

CASCINA- Sabato 7 febbraio, alle ore 21, La Città del Teatro ospita “Cantami d’amore”, il primo spettacolo teatrale di Edoardo Prati, giovane divulgatore e autore capace di avvicinare il grande pubblico ai classici della letteratura con un linguaggio contemporaneo.

Scritto da Edoardo Prati insieme a Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo, che ne firma anche la regia, lo spettacolo nasce dal desiderio di raccontare la vita attraverso le parole che, nei secoli, poeti, scrittori e musicisti hanno scelto per parlare dell’amore. Sul palco si intrecciano racconto, riflessione e suggestioni musicali in un percorso che attraversa letteratura e musica, da Torquato Tasso a Franco Battiato.

Ne emerge uno spettacolo intimo e intenso, capace di parlare al presente senza tradire la profondità del passato, in cui l’amore diventa forza umana e politica insieme, libera e irriducibile a ogni schema.

Con Cantami d’amore, l’esperienza di divulgazione di Prati si trasforma in teatro: un incontro dal vivo che invita il pubblico ad ascoltare, riconoscersi e lasciarsi attraversare da parole senza tempo.

Info utili
Sabato 7 febbraio – ore 21
La Città del Teatro, Cascina (PI)
Prevendita su Ticketone e presso il teatro
050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Febbraio 3, 2026
Previous Story
Staffoli unico team pisano ai quarti della Coppa Toscana di Prima Categoria
Next Story
“Là dove c’era l’erba”: all’Università di Pisa un evento per i 60 anni de Il ragazzo della via Gluck

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti