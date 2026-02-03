Written by Febbraio 3, 2026 9:21 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

A Palazzo Blu prosegue il ciclo di incontri sulla storia dell’Università nel Novecento

HomePisa, Cultura, Eventi/SpettacoloA Palazzo Blu prosegue il ciclo di incontri sulla storia dell’Università nel Novecento

PISA- Prosegue nell’Auditorium di Palazzo Blu, a Pisa, il ciclo di incontri che accompagna la mostra “Università nel ’900. Pisa e le sue istituzioni”, aperta al pubblico fino al 29 marzo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Acquario della Memoria.

Il ciclo propone appuntamenti dedicati a diversi decenni del Novecento, intrecciando proiezioni di archivi filmici, testimonianze, musica e sonorizzazioni dal vivo. A guidare il pubblico è il documentarista Lorenzo Garzella, che offre uno sguardo originale e multidisciplinare sul rapporto tra università e città.

Il prossimo incontro è in programma giovedì 5 febbraio 2026, con la proiezione del documentario “Cartoline dal Sessantotto. Dalle ‘Tesi della Sapienza’ alla deindustrializzazione in città” (2023), firmato dallo stesso Garzella. Alla visione seguirà l’intervento di Stefano Gallo, direttore scientifico della Biblioteca Franco Serantini, che approfondirà il rapporto tra movimento studentesco, mondo operaio e trasformazioni economiche della città.

L’evento avrà inizio alle ore 17.00, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria su eventbrite.it.
Per informazioni: palazzoblu.it.

Last modified: Febbraio 3, 2026
Previous Story
La Città ecologica sollecita la Provincia sulla transizione energetica
Next Story
Staffoli unico team pisano ai quarti della Coppa Toscana di Prima Categoria

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti