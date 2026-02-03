A Palazzo Blu prosegue il ciclo di incontri sulla storia dell’Università nel Novecento

Written by admin• 9:21 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Prosegue nell’Auditorium di Palazzo Blu, a Pisa, il ciclo di incontri che accompagna la mostra “Università nel ’900. Pisa e le sue istituzioni”, aperta al pubblico fino al 29 marzo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Acquario della Memoria.

Il ciclo propone appuntamenti dedicati a diversi decenni del Novecento, intrecciando proiezioni di archivi filmici, testimonianze, musica e sonorizzazioni dal vivo. A guidare il pubblico è il documentarista Lorenzo Garzella, che offre uno sguardo originale e multidisciplinare sul rapporto tra università e città.

Il prossimo incontro è in programma giovedì 5 febbraio 2026, con la proiezione del documentario “Cartoline dal Sessantotto. Dalle ‘Tesi della Sapienza’ alla deindustrializzazione in città” (2023), firmato dallo stesso Garzella. Alla visione seguirà l’intervento di Stefano Gallo, direttore scientifico della Biblioteca Franco Serantini, che approfondirà il rapporto tra movimento studentesco, mondo operaio e trasformazioni economiche della città.

L’evento avrà inizio alle ore 17.00, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria su eventbrite.it.

Per informazioni: palazzoblu.it.

