Written by Marzo 24, 2026 8:11 am Pisa SC

Staff Pisa Sc. Tanti auguri a Riccardo Micheletti

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PISA – Oggi è il compleanno di Riccardo Micheletti, il quale compie 42 anni, essendo nato a Pisa il 24 marzo 1984.

        di Maurizio Ficeli 

Riccardo è uno che lavora dietro le quinte, ma svolge un ruolo importante al servizio della società e della squadra nerazzurra, in quanto è il custode del campo sportivo di San Piero a Grado, dove si allenano i giocatori del Pisa, da cui è stimato ed apprezzato.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente , formula a Riccardo i migliori auguri per il compimento degli anni e lunga vita al servizio della squadra nerazzurra. 

Last modified: Marzo 23, 2026
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