Staff Pisa Sc. Tanti auguri a Riccardo Micheletti

Written by Redazione• 8:11 am• Pisa SC

PISA – Oggi è il compleanno di Riccardo Micheletti, il quale compie 42 anni, essendo nato a Pisa il 24 marzo 1984.

di Maurizio Ficeli

Riccardo è uno che lavora dietro le quinte, ma svolge un ruolo importante al servizio della società e della squadra nerazzurra, in quanto è il custode del campo sportivo di San Piero a Grado, dove si allenano i giocatori del Pisa, da cui è stimato ed apprezzato.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente , formula a Riccardo i migliori auguri per il compimento degli anni e lunga vita al servizio della squadra nerazzurra.

Last modified: Marzo 23, 2026