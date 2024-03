“Sport per tutti”: approvata graduatoria dei beneficiari. 150 euro per 266 famiglie

Scritto da admin• 5:11 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono 266 i beneficiari del contributo di 150 euro previsto dal bando “Sport per tutti” istituito per il terzo anno dal Comune di Pisa per promuovere lo sport tra giovani e giovanissimi, dai 6 ai 18 anni non compiuti, residenti nel Comune di Pisa. Mentre saranno 6 gli adulti over 65 che potranno usufruirne.

In entrambi i casi, il contributo verrà corrisposto direttamente alle associazioni sportive accreditate a rimborso del buono sconto riferito al soggetto beneficiario. Nel caso dei giovani e giovanissimi si tratta di 26 società sportive pisane che riceveranno il rimborso per ciascuna domanda, per un totale di 39.900 euro di contributo. Nel caso degli adulti over 65 le società coinvolte sono 4, per un totale di 900 euro di contributo.

“Un altro passo verso la tutela concreta e tangibile del diritto allo sport – commenta l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Il Comune riconosce un contributo che potrà assicurare la possibilità di fare attività sportiva a molte famiglie, nella convinzione che la pratica sportiva non possa mancare nella crescita e sviluppo di ogni bambino e ragazzo, così come in età adulta”.

Il bando era rivolto alle famiglie con minori di età 6-18 anni (non compiuti) con I.S.E.E. massimo di 40.000 euro, “per l’ottenimento di un voucher che garantisca un contributo economico, unico ed omnicomprensivo di 150 euro (fino ad un massimo di 450 euro a famiglia) per ogni minore, consistente in un buono sconto sulle tariffe di iscrizione ai corsi dei soggetti sportivi accreditati, che verranno rimborsati del suddetto sconto a seguito di rendicontazione finale delle attività proposte. Inoltre, da quest’anno il Comune ha voluto valorizzare anche la promozione sportiva per la categoria ‘over 65’, prevedendo il contributo per gli adulti dai 65 anni compiuti con I.S.E.E. massino di 25.000 euro. Nel complesso sono state 32 le società sportive ammesse a partecipare al bando.

