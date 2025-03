Sostegno ai servizi per disabilità: quasi 3 milioni di euro per aumenti delle rette e contratti del personale

Written by admin• 8:34 am• Attualità, Pisa

PISA- L’Azienda USL Toscana nord ovest ha destinato quasi tre milioni di euro per sostenere l’incremento delle rette 2025 e gli aumenti contrattuali legati ai costi del personale nei percorsi per persone con disabilità. Questo intervento si aggiunge ai 26 milioni di euro già stanziati per il 2025. Il provvedimento, derivato da due delibere regionali, mira a rafforzare la rete dei servizi per la disabilità sul territorio, in sinergia con strutture private, profit e non profit.

Le strutture residenziali e semiresidenziali hanno dovuto affrontare aumenti dei costi legati agli adeguamenti organizzativi, agli incrementi generali e agli adempimenti normativi. Inoltre, c’è stato un aumento dei ricoveri di persone con bisogni complessi, che ha richiesto investimenti nella formazione del personale.

Il finanziamento supporta l’aumento delle remunerazioni delle prestazioni nelle strutture residenziali e semiresidenziali, per persone con gravi disabilità neuropsichiche, e incentiva l’adeguamento contrattuale per gli operatori delle cooperative sociali. Questo provvedimento punta a mantenere e migliorare la qualità dei servizi nel sistema del welfare toscano, rafforzando il ruolo della cooperazione sociale.

L’iniziativa prevede anche una revisione dei percorsi riabilitativi, basata su una mappatura aggiornata dei bisogni, con l’obiettivo di rispondere in modo appropriato e innovativo alle necessità di riabilitazione e assistenza delle persone con disabilità, in linea con le normative regionali e nazionali.

Marzo 26, 2025