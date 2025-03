Ritardi sul varco Le Gondole e il Collegamento Ciclabile: ‘La Città delle Persone’ chiede tempistiche aggiornate

Written by admin• 8:58 am• Pisa, Politica

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli in merito al question time sui ritardi nell'avvio lavori per il varco Le Gondole e l'attraversamento ciclabile di via Zamenhof e sulla risposta dell'assessore Dringoli.



“Sull’apertura del varco Le Gondole e il collegamento ciclabile con via Zamenhof, su cui come “La Città delle Persone” stiamo da mesi sollecitando, l’Amministrazione aveva indicato delle tempistiche precise: luglio 2024 per la conclusione del progetto esecutivo; ottobre 2024 per l’ottenimento del nullaosta della Soprintendenza; dicembre 2024 per la variazione di bilancio necessaria a finanziare l’opera; gennaio 2025 per l’avvio dei lavori. Tuttavia, ad oggi, i lavori non sono ancora partiti. Per questo motivo, abbiamo presentato un question time per chiedere al Sindaco e alla Giunta aggiornamenti sui tempi per l’apertura del varco e il completamento del collegamento ciclabile. Questo intervento è atteso da anni dalla cittadinanza e rappresenta un nodo fondamentale per la mobilità dolce e il collegamento tra quartieri. È arrivato il momento di superare ritardi e lungaggini burocratiche. La risposta dell’assessore Dringoli, purtroppo, non ci ha soddisfatto. È stato tracciato un quadro di ritardi e indecisioni, e abbiamo appreso che manca ancora la convenzione tra Comune, ASL e AOUP, oltre al nullaosta della Soprintendenza, senza contare che la variazione di bilancio non è stata ancora effettuata. Riteniamo grave che la Giunta renda noto alla città tutto questo solo dopo essere stati sollecitati, e pensiamo che sarebbe stato opportuno inserire già le risorse necessarie nella variazione di bilancio, evitando ulteriori ritardi quando arriverà l’ok sulla convenzione e dalla Soprintendenza. Infine, facciamo appello alla buona volontà di tutte le istituzioni e gli enti coinvolti, affinché si trovi una soluzione rapida e si proceda senza indugi nell’interesse della città e per promuovere una mobilità sostenibile.“, conclude il comunicato.

