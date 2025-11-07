Sospensione idrica martedì 11 novembre per lavori sulla rete

PISA – Acque SpA informa che, a causa di interventi programmati sulla rete idrica nel comune di Pisa, martedì 11 novembre, dalle 8.30 alle 16.00, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie:
- via Pilla,
- via Tronci,
- via Vecchia Tranvia,
- via Cattaneo (solo numeri civici pari),
- via Corridoni (nel tratto compreso tra via Vespucci e via Saragat),
- via Emilia (tra via Tronci e la ferrovia),
- via Saragat (dal civico corrispondente alla sede ASL, esclusa, fino a via Pilla),
- via Vespucci (nel tratto tra via Francesco da Buti e via Corridoni).
Al momento del ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno posticipati a mercoledì 12 novembre, con le stesse modalità e orari.
Acque SpA si scusa per il disagio e informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389 (servizio gratuito)
