Sospensione idrica martedì 11 novembre per lavori sulla rete

PISAAcque SpA informa che, a causa di interventi programmati sulla rete idrica nel comune di Pisa, martedì 11 novembre, dalle 8.30 alle 16.00, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie:

  • via Pilla,
  • via Tronci,
  • via Vecchia Tranvia,
  • via Cattaneo (solo numeri civici pari),
  • via Corridoni (nel tratto compreso tra via Vespucci e via Saragat),
  • via Emilia (tra via Tronci e la ferrovia),
  • via Saragat (dal civico corrispondente alla sede ASL, esclusa, fino a via Pilla),
  • via Vespucci (nel tratto tra via Francesco da Buti e via Corridoni).

Al momento del ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno posticipati a mercoledì 12 novembre, con le stesse modalità e orari.

Acque SpA si scusa per il disagio e informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389 (servizio gratuito)

