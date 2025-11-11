Il treno dei desideri: gli Inti Illimani a La Città del Teatro con Giulio Wilson

Written by admin• 11:17 am• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- C’è un treno immaginario che attraversa paesi e generazioni, un convoglio che unisce l’Italia al Cile passando per Firenze, Roma, Bucarest e Berlino. È il treno dei desideri, quello su cui viaggiano le note e le storie di sessant’anni di musica degli Inti Illimani.

Sul palco de La Città del Teatro di Cascina, Jorge e Marcelo Coulon, fondatori del celebre ensemble cileno, incontrano il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna.

Insieme, accompagnati da David Azan e dalla band di Wilson, intrecciano musica e parole per raccontare la leggenda del gruppo che ha trasformato la cultura cilena in patrimonio universale: dagli esordi del 1967 ai brani simbolo come Gracias a la vida, El Aparecido e El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, fino al dialogo con le nuove generazioni.

È un viaggio tra ricordi, emozioni e melodie andine, tra flauti di pan, charango e rondador: ogni fermata del treno è una storia da ascoltare, un frammento di memoria collettiva. Dal golpe del 1973 all’esilio, fino al ritorno in patria, lo spettacolo — 90 minuti tra musica e narrazione — accompagna il pubblico in un percorso di nostalgia e meraviglia, dove la storia si intreccia con la poesia.

Un’occasione speciale per ritrovare le emozioni di un tempo e scoprire che, anche dopo sessant’anni, la magia degli Inti Illimani continua a risuonare.

Sabato 15 novembre, ore 21.00

La Città del Teatro, Cascina (Pisa)

Prevendite su Ticketone e presso la biglietteria del teatro

Info: 050 744400 | ✉️ biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Novembre 11, 2025