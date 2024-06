Sopralluogo di Diego Petrucci (FDI) alle case popolari nel quartiere de I Passi

Scritto da admin• 5:56 pm• Pisa, Attualità, Politica

PISA – La notizia apparsa su di un Quotidiano nazionale che riportava come gli appartamenti di Edilizia Popolare recentemente consegnati presso via Belli nel Quartiere de I Passi a Pisa fossero in condizioni precarie, ha fatto sì che il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci effettuasse nella mattinata di mercoledì 19 giugno un sopralluogo per verificare la situazione, accompagnato dall’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie ed Abitative del Comune di Pisa. Giovanna Bonanno, dal quale è scaturito come tali illazioni fossero totalmente infondate.

di Giovanni Manenti

Lo stesso Diego Petrucci, ha infatti sottolineato: “Dopo aver letto sulla stampa nazionale che c’era un disastro nel Quartiere de I Passi e dato che gli appartamenti sono di nuova assegnazione e sono stati spesi soldi pubblici, ho ritenuto necessario – essendo altresì la mia Commissione competente anche per l’Edilizia Popolare – venire subito a fare un sopralluogo che ha evidenziato alcune criticità, in particolar modo i motorini degli avvolgibili che in alcuni casi non funzionano, ma in ordine ai quali APES ci ha assicurato, così come il Comune, che verificheranno la vicenda e provvederanno a risolverla“.

“Ma, detto questo“, conclude il Consigliere Regionale, “ho trovato delle bellissime case di Edilizia Popolare, grandi, spaziose e luminose, oltretutto situate in un Quartiere bellissimo che è stato reso ancora migliore in questi anni con la pista ciclabile sotto gli appartamenti e tantissimi impianti sportivi come ve ne sono in poche parti della Toscana così a portata di mano, senza dimenticare i fondi sociali, i campi solari, con un’ampia visibilità che consente da una parte di vedere Piazza del Duomo e dall’altra tutta una distesa verde che porta verso il Comune di San Giuliano Terme, ragion per cui mi sembra che la situazione debba essere messa a punto, ma la stessa non è certo drammatica né tragica ed anzi, al contrario, mi permetto di dire “Viva i Passi” e se tutti i Quartieri Popolari della Toscana e dell’Italia fossero come questi, saremmo in una situazione molto migliore rispetto all’attuale“.

Alle parole del Consigliere Regionale fa eco il commento dell’Assessore Giovanna Bonanno, la quale evidenzia: “Sono venuta qui a I Passi già un mese fa, in quanto alcuni residenti mi avevano evidenziato l’esistenza di qualche piccolo problema che abbiamo puntualmente risolto, con ciò testimoniando quella che è l’attenzione da parte del mio Assessorato e come Amministrazione Comunale in merito a quelle che sono le esigenze dei cittadini, ed oggi abbiamo avuto la conferma che questi immobili che sono stati consegnati circa un anno fa sono dei bellissimi alloggi che, peraltro, fanno parte di un Quartiere che abbiamo riqualificato con grande attenzione. Oltretutto, mi preme ricordare“, conclude l’Assessore, “come proprio in questo edificio di via Belli sia stato inaugurato solo pochi mesi fa un fondo destinato all’Associazione Autismo Pisa, così come a breve verranno aperte ulteriori attività dedicate agli anziani, a palese dimostrazione del fatto che l’attenzione e l’impegno profusi da parte dell’Amministrazione sono veramente alti e che, soprattutto, riguardano le persone anziane che risiedono nel Quartiere“.

Last modified: Giugno 19, 2024