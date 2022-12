Sono arrivate le nuove bici del Parco

Scritto da admin• 12:09 pm• Attualità, Pisa, Tutti

PISA – Sono arrivate le bici del Parco: sono quattro complete di logo dell’Ente e saranno utilizzate dai volontari per le loro attività. Nelle scorse settimane sono infatti entrati in azione due nuovi gruppi, dopo l’esperienza positiva di questa estate con ViviParco. Riconoscibili dalle pettorine, si occupano sia di dare informazioni ai visitatori sia di spiegare quali sono le regole ambientali per vivere la natura rispettandola.



Il progetto dei Volontari del Parco è partito quest’anno con un bando a cui hanno risposto oltre 100 persone. Sono in corso varie iniziative di formazione per essere pronti per la primavera, la stagione di maggiore affluenza per San Rossore. Si tratta di un’esperienza che, per coloro che credono nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, è occasione di incontro e crescita personale. Un modo per avvicinarsi al mondo delle aree protette, imparandone storia, cultura e principi, e condividendo tutto questo con altre persone che hanno a cuore la natura.

