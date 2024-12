“Sogna in grande”, una serata di emozioni alla Cetilar Arena per i bambini con la serie BKT

Written by admin• 2:51 pm• Pisa SC

PISA – Tanto lavoro, un pizzico di pazienza, ma soprattutto divertimento e passione. Questo è stato lo spirito di “Sogna in grande”, l’attività di Natale di BKT, Title Sponsor della Serie BKT, insieme a Lega B e il Pisa Sporting Club.

L’azienda leader nella produzione di pneumatici Off-Highway ha deciso, per questo anno, di fare squadra con dei piccoli aiutanti per realizzare il proprio progetto natalizio e raccontare il calcio attraverso la fantasia e gli occhi dei bambini.

Fin dal primo anno di partnership con Lega B, l’impegno di BKT verso il sociale, le comunità e tutte le realtà dedite all’inclusione si è manifestato in ogni attività svolta in collaborazione con Lega B e i club locali. In occasione del Natale, dove l’obiettivo comune ad ogni progetto è la felicità dei più piccoli, BKT è scesa in campo proprio al loro fianco.

Nello specifico, questa attività natalizia vede il coinvolgimento di associazioni locali impegnate ad arginare situazioni di disagio e di difficoltà sociale, attive nel promuovere una crescita positiva dei bambini, accompagnandoli verso una sana socialità, il benessere e percorsi educativi virtuosi.

È così che, a partecipare all’esperienza unica e a indossare i panni di figure professionali che contribuiscono allo spettacolo del calcio, sono stati i ragazzi e le ragazze della Fondazione Stella Maris, struttura dedicata alla cura, alla ricerca e alla formazione nel campo della neuropsichiatria infantile, gli Amici della Zizzi Onlus, associazione con lo scopo principale di compiere prevenzione e accoglienza nei confronti dei minori a rischio, e la comunità a dimensione familiare “Il Big Bang”.

Giornalisti e inviati, fotografi e videomaker, assistenti di spogliatoio, preparatori atletici speaker e telecronisti ma… in versione mini. I bambini, con il supporto di tutor esperti e ospiti d’eccezione, come l’ex calciatore Davide Moscardelli e il telecronista di Dazn Riccardo Mancini, hanno vissuto due giornate indimenticabili tra stadi, campi di allenamento e segreti del mestiere. Guidati da una troupe di professionisti e da Havas Play, l’agenzia che accompagna il percorso di BKT nel mondo dello sport sin dal suo arrivo in Italia, i piccoli hanno scoperto il calcio da una nuova prospettiva raccontandolo attraverso i loro occhi e la loro voce.

La partita tra Pisa Sporting Club e Bari, valida per la 17esima giornata di campionato, ha fatto poi da palcoscenico per la seconda parte del progetto “Sogna in grande”. Durante l’ingresso in campo delle squadre, una bambina vestita da arbitro ha fatto il suo ingresso insieme ai ventidue giocatori e, a completare l’atmosfera, tutti i player escort hanno indossato una maglia rossa con scritto “Sogna in grande”, proprio come il titolo del progetto, a simboleggiare l’invito a coltivare i propri sogni e alla possibilità di trasformarli, con speranza e determinazione, in realtà.

A partire da martedì 10 dicembre, i risultati di questo straordinario viaggio sono visibili sui canali social del Pisa Sporting Club e di Lega B, con la serie di episodi che continuerà fino al giorno di Natale e terminerà con un video speciale che raccoglierà i momenti più emozionanti e significativi per chi, nella vita, non deve mai smettere di “Sognare in grande”.

Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe: “Anche quest’oggi vogliamo sottolineare il nostro impegno nel fare dello sport un’opportunità per unire le persone e sostenere l’intera comunità, a partire dai più piccoli. Sostenere iniziative sociali come ‘Sogna in grande’ è parte integrante della nostra visione, dove ogni passo rappresenta un piccolo ma grande traguardo verso l’inclusività e la solidarietà, per un futuro migliore per tutti”.

Giuseppe Corrado, Presidente Pisa Sporting Club: “Siamo felici e onorati di aver ospitato questa iniziativa che rispecchia appieno i valori dello sport e che ha avuto per protagonisti i bambini che sono il nostro futuro e la nostra speranza più grande per un Mondo migliore. Non a caso il progetto si chiama “Sogna in Grande” e grazie a questa idea di BKT sviluppata dalla Lega B, sul nostro palcoscenico sono appunto saliti dei bambini che magari fra qualche anno saranno gli attori principali dello spettacolo calcistico. L’inclusività e la solidarietà rappresentano da tempo il filo conduttore di tantissimi progetti portati avanti dal Pisa Sporting Club che questa volta ha sognato in grande assieme al pubblico della Cetilar Arena e alla Serie BKT”

Last modified: Dicembre 14, 2024