Soggiorni diurni per anziani nel parco di San Rossore

SAN GIULIANO TERME – L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Giuliano Terme in collaborazione con il Comune di Vecchiano organizza i soggiorni diurni per anziani presso il Parco di San Rossore fino al 10 agosto.



Sono previste mattinate al mare e pranzi, a carico del partecipante, presso il Circolo di San Rossore, fornito di bar, ristorante e giardino ombreggiato. Il servizio di trasporto ha diverse fermate: Mezzana, Asciano, San Giuliano Terme, Molina di Quosa, Pontasserchio, Metato, Madonna dell’Acqua.

“Una rinnovata collaborazione con Vecchiano, come ogni anno, che ha un grande valore sociale in quanto crea occasioni di convivialità e svago per le persone anziane con servizio di trasporto nelle varie frazioni per facilitare la fruibilità del servizio”, afferma l’assessore alle Politiche sociali Francesco Corucci.

Il costo del servizio è pari ad € 7,00 per ogni singola giornata prenotata. Per il servizio è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi contattando entro il mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00. I contatti utili: 392 334 86 30 o 050 819 283, sociale@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

