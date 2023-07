Bomba al Galilei: falso allarme

Scritto da admin• 6:36 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Toscana Aeroporti fa presente che in data di mercoledì 26 luglio è stato chiuso l’aeroporto di Pisa Galileo Galilei al fine di procedere a tutte le opportune verifiche di sicurezza in seguito a quello che poco dopo si è rivelato essere un falso allarme sul volo Ryanair FR 00587 in partenza da Pisa per Londra Stansted.

Per ragioni precauzionali di sicurezza, l’aeroporto è stato prontamente evacuato. Concluse tutte le operazioni e gli accertamenti necessari, lo scalo di Pisa ha ripreso le attività e ha ripristinato la completa operatività.

Last modified: Luglio 27, 2023