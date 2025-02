Soddisfazioni sudamericane per il Lenergy Pisa Beach Soccer

Written by admin• 12:17 pm• Pisa SC

PISA – In attesa del gradito ritorno a Pisa la prossima estate, arrivano ancora soddisfazioni per Edson Hulk e non solo. Fresco di nomina tra i 120 giocatori candidati al Beach Soccer Stars 2024, il capocannoniere dello scorso campionato di Serie A ha appena ottenuto la convocazione in nazionale per la prossima Copa América, in programma dal 22 febbraio al 2 marzo. Già campione del mondo, il Brasile si presenta anche al massimo appuntamento continentale da campione in carica.

Sempre con la Seleção, nei mesi scorsi Hulk ha conquistato prima la Liga Evolución de Fútbol Playa – Zona Norte come capocannoniere della competizione, poi la terza medaglia d’oro ai Neom Beach Games. E in maglia verdeoro Hulk ritroverà il connazionale Datinha, altro candidato al Beach Soccer Stars 2024. In nerazzurro i due brasiliani hanno condiviso la cavalcata in Euro Winners Cup la scorsa stagione, prima del trionfo ai Neom Beach Games in Arabia Saudita. Dunque altro prestigioso palcoscenico per Hulk e Datinha, che in Cile andranno in cerca di un nuovo successo in Copa América. Ai due fenomeni sudamericani le congratulazioni del Lenergy Pisa, con i migliori auspici per i prossimi appuntamenti internazionali.

Last modified: Febbraio 5, 2025