Workshop ‘Lessico per la Repubblica’: Storia, Repubblicanesimo e Costituzionalismo al centro dell’incontro alla Domus Mazziniana

PISA – Giovedì 6 febbraio, dalle 11 alle 18.30 alla Domus Mazziniana si terrà il workshop “Lessico per la Repubblica. Dal Risorgimento all’Unione Europea. Lavori in corso”.

Il seminario organizzato dalla Domus Mazziniana e dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e con il Comitato Pisano per la storia del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni, è inserito nel calendario delle celebrazioni del 176° anniversario della Repubblica Romana,

L’incontro è la seconda tappa pisana, dopo la presentazione avvenuta nel mese di giugno, del progetto di ricerca biennale “Lessico per la Repubblica. Dall’autogoverno comunale all’Europa unita”, cofinanziato dal Comitato nazionale per gli anniversari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, e che vede coinvolte, oltre all’Università di Pisa e la Domus Mazziniana, le Università di Viterbo, Pavia, Genova e Roma Tre. Il seminario articolato in 3 sessioni vedrà confrontarsi oltre 30 studiose e studiosi, sui temi del Repubblicanesimo e del costituzionalismo civile. Ingresso libero, per informazioni: eventi@domusmazziniana.it

