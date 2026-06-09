SMSBiblio premiata dal Ministero: quasi 20mila euro per rendere la biblioteca ancora più inclusiva

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PISA – La biblioteca comunale SMSBiblio si è aggiudicata un contributo di 19.660 euro nell’ambito del bando nazionale Lettura per tutti 2025, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e dedicato alle biblioteche che promuovono la lettura per persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali.

Il progetto presentato dalla biblioteca comunale di Pisa, dal titolo Leggere senza barriere: una biblioteca ancora più inclusiva, è rientrato tra i dieci premiati a livello nazionale, classificandosi al terzo posto ex aequo su 101 progetti candidati.

“Si tratta di un risultato particolarmente importante – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini – perché premia un progetto costruito con attenzione e competenza dalla biblioteca comunale insieme a una rete qualificata di soggetti che operano ogni giorno sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Essersi classificati al terzo posto ex aequo in una graduatoria nazionale, che ha visto la partecipazione di oltre cento progetti, conferma la qualità del lavoro che la SMSBiblio sta portando avanti”.

Il finanziamento consentirà di rafforzare i servizi già attivi e di sviluppare nuove iniziative rivolte alle persone con disabilità visive, uditive, motorie e cognitive, ampliando le collezioni accessibili, migliorando gli spazi e rendendo la lettura un’opportunità sempre più aperta a tutti.

“Un progetto – aggiunge Bedini – che si inserisce pienamente nel percorso avviato dal Comune di Pisa con il Patto per la lettura, lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione promuove la collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e realtà culturali del territorio per favorire la diffusione della lettura come pratica di crescita individuale e collettiva”.

L’assessore ricorda anche la crescita registrata dalla biblioteca negli ultimi anni: nel 2025 SMSBiblio ha superato i 49mila prestiti e i 140mila accessi, mentre i dati del primo quadrimestre 2026 confermano un ulteriore incremento. “Solo pochi mesi fa – sottolinea Bedini – la biblioteca aveva ottenuto un contributo ministeriale destinato all’incremento del patrimonio librario, a cui oggi si aggiunge questo nuovo finanziamento sull’accessibilità. Un cammino importante, quello degli ultimi tre anni, che ha evidentemente innescato un circolo virtuoso”.

Il progetto Leggere senza barriere punta a rafforzare e ampliare la sezione inclusiva della biblioteca, già dotata di libri in Braille, testi ad alta leggibilità, audiolibri, in-book, strumenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, una postazione SymWriter e ausili per la lettura facilitata.

Le attività saranno realizzate nei prossimi mesi in collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Ente Nazionale Sordi, associazione LaAV – Letture ad Alta Voce, Misericordia di Pisa e Fondazione Tuono Pettinato.

Tra le azioni previste figura Non ci vedo, ma ti sento, un ciclo di letture al buio realizzato con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per sensibilizzare sulla disabilità visiva e valorizzare l’ascolto come forma di lettura. Con Ti faccio un segno saranno organizzati sei incontri culturali accessibili grazie alla traduzione simultanea in Lingua dei Segni Italiana, rivolti ad adulti e bambini. Voci che includono prevede invece l’ampliamento della collezione di audiolibri.

Con In-book per tutti sarà incrementata la dotazione di in-book e materiali in CAA per bambini e persone con difficoltà comunicative, mentre Più spazio alla biblioteca inclusiva consentirà la realizzazione di un percorso tattile e l’acquisto di nuovi arredi accessibili. In programma anche la campagna di comunicazione Segni, parole e simboli, dedicata ai servizi inclusivi della biblioteca, con materiali accessibili, video in LIS, aggiornamento dei canali digitali e iniziative promozionali.

Nel primo quadrimestre del 2026 SMSBiblio ha ospitato 42 eventi e dato in prestito 18.039 libri del proprio patrimonio, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025. In crescita anche gli utenti attivi, passati da 2.865 a 3.067, e gli ingressi in biblioteca, arrivati a 59.942, con un aumento del 14% rispetto a gennaio-aprile 2025.

Last modified: Giugno 9, 2026