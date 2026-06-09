Beach Soccer. A Terracina inizia l’avventura dei ragazzi dell’Under 20 di mister Miglionico

Written by Redazione• 6:04 pm• Pisa, Sport

PISA – In attesa del sorteggio degli ottavi di finale di Euro Winners Cup a Nazaré, previsto per mercoledì 10 giugno, l’attenzione del beach soccer si sposta in Italia e, più precisamente, a Terracina, dove prenderà il via il Campionato della formazione Under 20 del Lenergy Pisa guidata da mister Martin Miglionico.

Inserito nel girone A, il Lenergy Pisa BS è pronto a inaugurare il proprio percorso nella competizione mercoledì 10 giugno alle ore 17:00 contro l’Icierre Lamezia BS, con la gara trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Il secondo impegno dei giovani nerazzurri è in programma giovedì 11

giugno alle ore 11:30 contro il Napoli BS, anch’esso visibile in diretta sul canale YouTube della LND. Venerdì 12 giugno alle ore 17:00 il Pisa affronterà la Sambenedettese in una sfida che sarà trasmessa sul canale YouTube di Beach Soccer Italia e sabato 13 giugno alle ore 10:30 i nerazzurri torneranno in campo contro MG Media Eboli, con diretta ancora affidata a Beach Soccer Italia.

La fase a gironi si concluderà domenica 14 giugno alle ore 17 con la sfida contro i padroni di casa del Terracina e il canale di riferimento della diretta YouTube verrà comunicato nei prossimi giorni. Cinque partite in cinque giorni per i giovani nerazzurri, chiamati a misurarsi con alcune delle realtà più importanti del panorama nazionale per provare a conquistare un posto nelle fasi finali della competizione.



Questo l’elenco dei convocati di mister Martin Miglionico: 2 Filippo Bindi, 3 Andrea Guidi, 6 Niccolò Matteini, 7 Diego Luperini, 9 Flavio Mancini, 10 Davide Baldacci, 11 Felipe Gelsi, 12 Pietro Gneri, 17 Mattia Montagnani, 20 Giacomo Bardi, 22 Francesco Ficarra, 24 Leonardo Tararà.

COME SEGUIRE L’UNDER 20 IN DIRETTA STREAMING.

Questi i link alle dirette streaming dove poter seguire in diretta i giovani nerazzurri:

– Icierre Lamezia – Lenergy Pisa, https://www.youtube.com/live/9vAU5RUNs5Q?si=88cdpJOJsZ8YQATo

– Napoli – Lenergy Pisa, https://www.youtube.com/live/I80uOIcvSYY?si=cri32IMrqpBeNGFa

– Lenergy Pisa – Sambenedettese, https://www.youtube.com/live/47wHchaOhtI?si=jlbfS3EQl4EJRQ7c

– Lenergy Pisa – MG Media Eboli, https://www.youtube.com/live/47W8vSDEzo8?si=ohtBSwCCoRlLO2ul

Last modified: Giugno 9, 2026