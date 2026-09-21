SMSBiblio, al via “Leggere senza barriere”: nuovi servizi per una biblioteca più inclusiva

Written by Redazione• 2:23 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Prende il via alla SMSBiblio di Pisa il progetto “Leggere senza barriere: una biblioteca ancora più inclusiva”, promosso dal Comune di Pisa e finanziato nell’ambito del bando “Lettura per tutti 2025” del Centro per il libro e la lettura (CEPELL). Il progetto durerà 12 mesi e punta ad ampliare servizi, strumenti e materiali accessibili alle persone con disabilità visive, uditive, motorie e cognitive.

«Il progetto “Leggere senza barriere” aggiunge un elemento fondamentale al percorso di crescita della SMSBiblio, quello dell’accessibilità», sottolinea il vicesindaco e assessore alla cultura Filippo Bedini. Nel 2025, ricorda l’assessore, gli accessi alla biblioteca hanno superato quota 140mila, mentre gli eventi ospitati sono stati 94, più del doppio rispetto ai 46 dell’anno precedente.

Il progetto si articola in sei azioni dedicate agli spazi, alle dotazioni tecnologiche, al patrimonio librario e digitale, agli incontri con il pubblico e alla comunicazione. Tra le iniziative previste ci sono tre “letture al buio”, realizzate con UICI Pisa per sperimentare la lettura attraverso l’ascolto, e sei incontri tradotti simultaneamente in LIS, tre rivolti agli adulti e tre ai bambini. Per i più piccoli saranno proposte anche letture animate con la tecnica del kamishibai.

Sarà inoltre ampliato il patrimonio di audiolibri, con una sezione dedicata anche ai contenuti digitali, e potenziata la raccolta di in-book e materiali in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), destinata in particolare ai bambini con difficoltà comunicative e disabilità cognitive, alle famiglie, agli insegnanti e agli operatori.

Interventi anche sugli spazi della biblioteca, con l’acquisto di un tavolo elettrico regolabile in altezza, utilizzabile anche dalle persone in carrozzina, e la realizzazione di un percorso sensoriale e tattile per facilitare l’orientamento delle persone cieche e ipovedenti. Una specifica campagna di comunicazione, “Biblio SMS include”, accompagnerà inoltre il progetto con materiali ad alta leggibilità e strumenti pensati per far conoscere i nuovi servizi.

Le persone con disabilità saranno coinvolte anche nella coprogettazione, nello svolgimento delle attività e nella valutazione dell’accessibilità. Partner dell’iniziativa sono UICI Pisa, Fondazione Tuono Pettinato, LaAV – Letture ad Alta Voce e Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Pisa.

Il progetto ha un costo complessivo di 25.160 euro, di cui 19.660 finanziati dal CEPELL e 5.500 euro di cofinanziamento del Comune di Pisa.

Last modified: Settembre 21, 2026