Written by Settembre 21, 2026 2:26 pm Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

“Puliamo il mondo”, due giorni di partecipazione e cura del territorio a Calci

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CALCI- Grande partecipazione e spirito di collaborazione hanno caratterizzato la due giorni di “Puliamo il mondo” a Calci, la campagna promossa a livello nazionale da Legambiente per sensibilizzare alla cura dell’ambiente e degli spazi pubblici.

Sabato pomeriggio, su iniziativa del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, i partecipanti hanno ripulito e ritinteggiato l’area adiacente al Parco Sandro Pertini, negli ultimi mesi interessata dalla presenza di rifiuti e imbrattamenti. La giornata si è conclusa con una merenda offerta dalla giunta comunale.

Domenica mattina le attività si sono concentrate invece nelle zone centrali del paese, nei pressi del cimitero della Propositura e nelle aree panoramiche lungo la provinciale del Monte Serra, con la collaborazione della Compagnia di Calci, del GVA “Logli Paolo” di Calci e della Misericordia di Calci. A conclusione della mattinata sono stati premiati, in modo simbolico e divertente, il rifiuto più voluminoso e quello più curioso raccolti durante l’iniziativa.

«Rispettare e prendersi cura dei luoghi pubblici – sottolineano la sindaca Valentina Ricotta e la vicesindaca con delega alle politiche per la gestione e la riduzione dei rifiuti Valentina Marras dovrebbe essere una pratica quotidiana di ogni cittadino, ma purtroppo non sempre è così». Le amministratrici hanno annunciato l’intenzione di riproporre iniziative analoghe nei prossimi mesi, coinvolgendo anche le frazioni e le aree più sensibili dal punto di vista ambientale.

L’Amministrazione comunale ha infine ringraziato tutte le partecipanti e i partecipanti, le associazioni coinvolte e Feronia e Solidariamo per le attività collaterali.

Last modified: Settembre 21, 2026
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