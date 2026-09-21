Pisa, “Dopo di noi”: pubblicato l’avviso per la co-programmazione con il Terzo settore

Written by Redazione• 2:21 pm• Pisa, Attualità

PISA- È stato pubblicato sul sito del Comune di Pisa l’avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore per partecipare al percorso di co-programmazione dedicato allo sviluppo di interventi per l’autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità nella struttura “Dopo di noi” di via Contessa Matilde 80. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino alle 12 di giovedì 15 ottobre.

«Apriamo un confronto con gli enti del Terzo settore – dichiara l’assessore alla disabilità Elena Del Rosso – che ci permetterà di approfondire i bisogni del territorio e individuare gli interventi più adeguati, raccogliendo esperienze e competenze, per realizzare una vera e propria “palestra di vita” per le persone con disabilità nella struttura di via Contessa Matilde».

Il percorso servirà a costruire un quadro condiviso dei bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, individuando possibili interventi, modalità di utilizzo degli spazi, modelli organizzativi e risorse pubbliche e private attivabili. L’obiettivo è preparare anche il territorio alle novità previste dal D. Lgs. 62/2024, che dal 1° gennaio 2027 estenderà a livello nazionale la disciplina del progetto di vita individuale, personale e partecipato.

Possono presentare manifestazione di interesse gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che operano in ambiti coerenti con le finalità dell’avviso. Potranno inoltre partecipare l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, altre amministrazioni pubbliche competenti in materia sociale e sociosanitaria e ulteriori soggetti privati, associazioni e realtà rappresentative del territorio.

Le domande dovranno essere inviate tramite Pec a comune.pisa@postacert.toscana.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo Pretorio, in Lungarno Galileo Galilei 43. Modulistica e informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Pisa nella sezione “Novità – Avvisi”.

La partecipazione alla co-programmazione è gratuita e il procedimento ha natura esclusivamente ricognitiva e programmatoria: non è finalizzato all’affidamento di servizi né alla scelta dei soggetti che gestiranno gli interventi. Il calendario dei tavoli sarà definito dopo la verifica delle manifestazioni di interesse.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Sociale all’indirizzo affarisociali@comune.pisa.it oppure al numero 050 910662.

Last modified: Settembre 21, 2026