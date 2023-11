Smart working. PD: “Si riunisca subito la Commissione Personale del Comune di Pisa”

Scritto da admin• 1:14 pm• Pisa, Politica, Tutti

Richiesta urgente di tre consiglieri comunali del PD

PISA – Com’è noto, lo smart working è esploso letteralmente e in particolare durante la pandemia. E’ una modalità delle prestazione di lavoro che è molto richiesta sia dai lavoratori del pubblico impiego che da quelli del privato.



Il Comune di Pisa, da molto tempo, è andato avanti finora con delle proroghe ma non ha ancora definito un Regolamento ad hoc come invece richiesto dalle attuali normative. Tra l’altro, la mancanza di un regolamento specifico per lo smart working, è anche una dei temi caldi di confronto con le organizzazioni sindacali del Comune di Pisa che hanno, già da alcune settimane, proclamato, insieme altri temi, lo stato di agitazione.

Proprio sulla mancanza di un regolamento per lo smart working, questa mattina, tre consiglieri comunali del Pd, Marco Biondi, Maria Antonietta Sognamiglio e Enrico Bruni, hanno chiesto alla Presidente della Quarta Commissione consiliare, (Personale dipendente) Cordelia Tramontana (FdI), che si riunisca al più preso la stessa Commissione alla presenza delle organizzazioni sindacali, del dirigente del personale, Alessandro Balducci, e dell’assessora al personale, Gabriella Porcaro, per sapere a che punto siamo su questo regolamento.

“Lo smart working – hanno sottolineato i tre consiglieri comunali nella loro richiesta – porta anche dei benefici per l’ambiente, con la riduzione del traffico cittadino e, inoltre, costituisce uno strumento di grande importanza anche per quei dipendenti che si trovano in condizioni di difficoltà, per la presenza, in famiglia, di bambini piccoli o di persone anziane”.

