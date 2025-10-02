Sit in per Gaza e la Global Sumud Flotilla

Written by Antonio Tognoli• 2:17 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – L’amministrazione comunale di Cascina condanna l’ennesima violazione del diritto internazionale compiuta dal governo di Israele, con il blocco della Global Sumud Flotilla in acque internazionali e l’arresto degli equipaggi. Il Comune di Cascina da mesi porta avanti iniziative tese a promuovere la pace, a Gaza come in Ucraina: dall’adesione alla campagna “R1PUD1A” di Emergency al sit in sotto Palazzo Pretorio, per finire con la grande fiaccolata “Cascina per Gaza. La Pace è voce di tutti” dello scorso 18 settembre e l’invito al boicottaggio dei prodotti israeliani.

L’aggressione contro la Global Sumud Flotilla nella notte tra mercoledì e giovedì rappresenta un fatto di gravità estrema: a bordo delle navi civili c’erano infatti anche cittadine e cittadini italiani. Si tratta di un nuovo colpo al diritto internazionale e al nostro ordine costituzionale. Un colpo che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese, sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio e a deportazioni di massa.

Per questo domani, venerdì 3 ottobre 2025, insieme alla bandiera della pace esporremo, all’esterno del Palazzo Pretorio in Corso Matteotti, anche quella della Palestina. Invitiamo chiunque voglia manifestare solidarietà al popolo palestinese e ai volontari della Global Sumud Flotilla a ritrovarsi alle ore 18 in piazza dei Caduti per la Libertà, per poi dirigersi sotto Palazzo Pretorio.

Last modified: Ottobre 2, 2025