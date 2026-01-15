Sinistra Unita: ‘No allo show, sì al confronto sui contenuti’

Written by admin• 9:09 am• Pisa, Politica, Politica, San Giuliano Terme

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a nome dei Gruppi Consiliari di Sinistra Unita di S.Giuliano e Sinistra Unita di Pisa un comunicato stampa sulle recenti vicende otruzionistiche poste in essere nei due Consigli Comunali alle discussioni sul Bilancio Previsionale 2026-2028.

“Nei giorni scorsi media e social locali hanno dato ampio spazio alle cosiddette “sedute fiume” dei Consigli comunali di Pisa e San Giuliano Terme, convocate per l’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e del DUP. In entrambi i casi, la discussione è stata segnata da forme di ostruzionismo: a Pisa da parte del centrosinistra, a San Giuliano dal centrodestra. A San Giuliano sono stati presentati 349 emendamenti al DUP, nessuno al bilancio. Oltre la metà riguardava refusi, correzioni formali o modifiche minime prive di qualsiasi impatto politico o programmatico. Anche sugli ordini del giorno, su circa cento annunciati, solo tre sono stati effettivamente presentati e per di più condivisi con la maggioranza. È evidente che non si è trattato di un confronto nel merito, ma di una strategia puramente dilatoria. A Pisa, pur con un numero simile di emendamenti, Sinistra Unita ha scelto un approccio diverso: meno quantità, più merito. Gli emendamenti presentati erano mirati a entrare nelle scelte politiche e nelle priorità dell’amministrazione, senza trasformare il Consiglio in una prova di resistenza o in uno scontro procedurale. L’ostruzionismo fine a se stesso non migliora la qualità delle decisioni pubbliche né la vita dei cittadini. Al contrario, riduce il Consiglio comunale a uno spettacolo mediatico, allontanando le persone dalla politica. A San Giuliano avremmo voluto discutere nel merito di un bilancio che mantiene i servizi senza aumentare IMU, IRPEF o tariffe, riduce l’indebitamento e programma nuovi investimenti grazie a bandi regionali e nazionali. Invece, dall’opposizione sono arrivate soprattutto proposte simboliche e ideologiche, come la richiesta di eliminare dal DUP riferimenti alla Resistenza, al 25 Aprile e all’Eccidio della Romagna. A Pisa, Sinistra Unita ha invece portato avanti un’opposizione rigorosa e costruttiva, ottenendo l’approvazione di atti su temi come l’emergenza abitativa, le pensiline, l’educazione alimentare e ambientale nelle scuole. Sinistra Unita Pisa e Sinistra Unita San Giuliano siedono oggi su banchi diversi, ma condividono la stessa idea di politica: un confronto serio sulle scelte, non un sabotaggio delle istituzioni. La coerenza non sta nel ruolo che si occupa, ma nel modo in cui lo si esercita.“, conclude il comunicato stampa.

