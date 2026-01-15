Fabbrica Calcio e Pappiana finaliste della Coppa Provincia di Pisa

Pisa (giovedì, 15 gennaio 2026) — Le semifinali della Coppa Provincia di Pisa per le formazioni di Terza Categoria si sono disputate mercoledì 14 gennaio.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati:
|Fabbrica Calcio 2024
|M. Salonicchi, L. Bertini 2-0
|Stella Azzurra
|MVP: Leonardo Bertini (Fabbrica Calcio 2024)
|Pappiana
|G. Campera (22′ pt), L. Montanelli (Rig.) (31′ pt) 2-1 A. Gioli
|Scintilla 1945
|MVP: Gabriele Campera (Pappiana)
Si qualificano per la finale il Fabbrica Calcio 2024 ed il Pappiana.