Fabbrica Calcio e Pappiana finaliste della Coppa Provincia di Pisa

Pisa (giovedì, 15 gennaio 2026) — Le semifinali della Coppa Provincia di Pisa per le formazioni di Terza Categoria si sono disputate mercoledì 14 gennaio.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati:

Fabbrica Calcio 2024M. Salonicchi, L. Bertini 2-0Stella AzzurraMVP: Leonardo Bertini (Fabbrica Calcio 2024)
PappianaG. Campera (22′ pt), L. Montanelli (Rig.) (31′ pt) 2-1 A. GioliScintilla 1945MVP: Gabriele Campera (Pappiana)

Si qualificano per la finale il Fabbrica Calcio 2024 ed il Pappiana.

