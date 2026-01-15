Ciclo di incontri geopolitici con Andrea Vento al Circolo Agorà

Written by admin• 9:04 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Politica

PISA – Prende il via un ciclo di incontri di approfondimento geopolitico con Andrea Vento del Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati (GIGA), promosso in collaborazione con il Circolo Agorà. Gli appuntamenti si terranno in via Bovio 19 alle ore 18.

Il programma prevede tre incontri:

Giovedì 15 gennaio : La crisi dell’ordine globale, con focus sull’America Latina, il Venezuela, il ruolo della Nato e la guerra in Ucraina.

: La crisi dell’ordine globale, con focus sull’America Latina, il Venezuela, il ruolo della Nato e la guerra in Ucraina. Giovedì 12 febbraio : La frattura geoeconomica internazionale, dalle sanzioni alla Russia alla crisi industriale di Germania e Italia.

: La frattura geoeconomica internazionale, dalle sanzioni alla Russia alla crisi industriale di Germania e Italia. Giovedì 5 marzo: Il piano ReArm Europe e l’aumento delle spese militari, con attenzione agli effetti sui salari e sul potere d’acquisto.

Da oltre dieci anni il GIGA si distingue per l’analisi rigorosa delle dinamiche geopolitiche ed economiche globali. Le conferenze offrono una lettura critica dei conflitti in corso, delle politiche economiche e delle tensioni internazionali, dal Medio Oriente all’Ucraina, dall’America Latina ai rapporti tra Stati Uniti, Europa e Russia.

L’obiettivo del ciclo è fornire strumenti di comprensione dei rapidi cambiamenti in atto, superando semplificazioni e narrazioni propagandistiche, attraverso un approccio analitico e multidisciplinare.

