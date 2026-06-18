Sindrome intestino irritabile: premiato a Bologna specializzando pisano

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PISA – Nel corso degli IBS Days a Bologna, l’evento europeo più importante per medici e ricercatori che si occupano della sindrome dell’intestino irritabile, l’Unità operativa di Gastroenterologia diretta da Massimo Bellini, ordinario all’Università di Pisa, Centro di riferimento regionale per i disturbi funzionali e motori dell’apparato digerente, ha ottenuto un premio fra i vari poster e comunicazioni presentate.

In particolare è stato premiato Lorenzo Cancelli come migliore presentazione di uno studio, da poco concluso e pubblicato, sul positivo effetto dell’acido gamma-aminobutirrico nella terapia dei pazienti con sindrome dell’intestino irritabile.

La ricerca ha evidenziato nuove potenzialità di questa molecola che potrebbero risultare utilissime in una patologia per cui ancora non si dispone di una terapia completamente efficace.

Last modified: Giugno 18, 2026