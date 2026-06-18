Beach Soccer. Il Lenergy Pisa domina e vince la prima gara di Coppa Italia e accede ai quarti

Written by Redazione• 4:17 pm• Pisa, Sport



PISA – Inizia nel migliore dei modi il cammino del Lenergy Pisa BS in Coppa Italia e a Terracina i

nerazzurri superano il Brancaleone con un netto 9-2 negli ottavi di finale, conquistando così il

pass per i quarti al termine di una gara dominata e ricca di gol.

La squadra di mister Marrucci prende subito il controllo dell’incontro e sblocca il risultato nelle prime battute grazie a una splendida rovesciata di Bertacca, servito alla perfezione da Casapieri. Il Brancaleone prova a contenere le iniziative pisane, ma nel finale del primo periodo arriva anche il raddoppio firmato

da Pugliese, anch’egli a segno con una conclusione in acrobazia. Nel secondo periodo il Lenergy Pisa BS aumenta ulteriormente il ritmo e indirizza definitivamente la partita: Alessandro Remedi trova il tris con un mancino che rimbalza davanti al portiere sorprendendolo, mentre Fazzini realizza il quarto gol al termine di una bella iniziativa personale, quindi Pugliese firma poi la propria doppietta personale, confermandosi tra i protagonisti di giornata. Il Brancaleone riesce a trovare due reti con capitan Patea, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e con Benavoli, ma nel frattempo i nerazzurri continuano a colpire: Hulk trasforma un calcio di rigore e Bertacca va nuovamente a segno sfruttando ancora una volta l’intesa con Casapieri.

Nell’ultima frazione il Pisa gestisce il vantaggio senza particolari difficoltà e arrotonda ulteriormente il punteggio grazie alle reti di Barsotti e Alessandro Remedi, cui soltanto dal palo nega la doppia cifra di giornata. Successo netto e coronato anche dal debutto in porta del giovanissimo Gneri, classe 2009, per il Lenergy Pisa, che accede ai quarti di finale della competizione, dove venerdì affronta la vincente della sfida fra Terracina e Icierre Lamezia.

L’appuntamento è fissato alle ore 19, con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti e radiocronaca su Punto Radio.

LENERGY PISA – BRANCALEONE 9-2

LENERGY PISA BS: Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Chiky Ardil, Gneri, Luca Remedi,

Casapieri, Pugliese, Tararà, Mogavero, Alessandro Remedi. All. Marrucci.

BRANCALEONE: Daniele Galletta, Furferi, Tuscano, Giovanni Galletta, Simone Galletta, Rai,

Bruno, Patea, Benavoli, Godano, De Luca. All. Nobile.

Last modified: Giugno 18, 2026