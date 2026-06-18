QS World University Rankings 2027, Mazzeo: “Pisa cresce, la Toscana punti sulla conoscenza per competere nel mondo”

Written by Redazione• 3:03 pm• Pisa, Politica

PISA – “Il miglioramento dell’Università di Pisa nel QS World University Rankings 2027 è una notizia che parla a tutta la Toscana. Pisa sale al 341° posto nel mondo, guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno, si conferma settima in Italia ed è la prima università toscana in classifica. Se allarghiamo lo sguardo all’ultimo decennio, l’Ateneo ha scalato 88 posizioni: una traiettoria solida, che racconta una comunità accademica sempre più forte e riconosciuta a livello internazionale”. Così Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, commenta il risultato dell’Ateneo pisano.

“La qualità della ricerca scientifica e la crescita della reputazione internazionale dell’Ateneo – aggiunge Mazzeo – sono due fattori decisivi di questo risultato e dicono che Pisa non solo forma competenze, ma produce conoscenza capace di generare impatto, innovazione e futuro. Per questo voglio ringraziare il rettore Riccardo Zucchi, le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, le studentesse e gli studenti: è grazie al lavoro di tutta la comunità accademica se Pisa continua a crescere e a essere riconosciuta nel mondo”.

“Pisa è sempre più un hub toscano della conoscenza e dell’innovazione – prosegue il vicepresidente del Consiglio regionale –. Qui si incrociano formazione, ricerca, impresa e frontiera tecnologica: dall’intelligenza artificiale alla robotica, dalla transizione digitale alle scienze della vita, dall’energia alla sostenibilità. È su questi terreni che si gioca la competitività dei territori e la capacità della Toscana di attrarre talenti, investimenti e buona occupazione”.

“Questo risultato – conclude Mazzeo – indica una scelta politica precisa: fare della conoscenza la grande infrastruttura strategica della Toscana. Investire su università, ricerca, diritto allo studio, internazionalizzazione e trasferimento tecnologico significa creare sviluppo, mobilità sociale e opportunità per le nuove generazioni. Pisa, con la sua storia e con la sua capacità di innovare, dimostra che questa sfida possiamo giocarla da protagonisti”.

Last modified: Giugno 18, 2026