Simone Scuffet: “Mi aspettavo la prestazione della squadra. Davis ha calciato un grande rigore”

Written by admin• 6:03 pm• Pisa SC

PISA – Simone Scuffet si è ritrovato oggi a Udine titolare della porta del Pisa. Lo era stato nelle gare interne con Inter e Parma. La sua terza presenza stagionale la trova nella sua Udine davanti ai suoi vecchi tifosi che durante la gara lo hanno un pò “beccato“. A fine gara in conferenza stampa il portiere nerazzurro, ha commentato il match.

di Antonio Tognoli

Sulla gara: “E’ stata una partita complicata, lo sapevamo. Si era messa bene con il vantaggio di Tramoni, poi loro hanno rimontato, ma siamo stati bravi a portare a casa il pareggio. E’ un risultato che ci teniamo stretto in uno stadio non facile. C’è rammarico per le tante occasioni create“.

Sulla titolarità: “Ho sempre lavorato con serietà anche quando non ho giocato. In questi casi bisogna sempre mettere in difficoltà il mister e dimostrare che nelle scelte si sbaglia. La titolarità? Non lo so vedremo“

Sulla prestazione: “Mi aspettavo che la nostra squadra potesse mettere in difficoltà chiunque. Il nostro è un gruppo ed un ambiente che lavora molto bene. Mi piacerebbe che si vedessero i nostri allenamenti per rendersi conto di come si lavora“.

Sul rigore di Davis: “Davis ha atteso fino all’ultimo per calciare il rigore, ha aspettato da grande campione che è che mi muovessi e mi ha spiazzato. Ha battuto un grande rigore“.

Sul pubblico: “Voglio spendere due parole sul nostro pubblico che oggi ci ha incitato dall’inizio alla fine ed è accorso numeroso per seguirci in trasferta“.

Last modified: Gennaio 10, 2026