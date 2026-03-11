Incendio a un furgone sulla via Aurelia, nessun ferito

PISA- La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta questa mattina, alle 7.50, sulla via Aurelia, nel tratto compreso tra Migliarino e Pisa, nel comune di San Giuliano Terme, per l’incendio di un furgone.
Il conducente, dopo aver avvertito un forte odore di bruciato, è riuscito ad accostare il mezzo sul margine della carreggiata prima che le fiamme si sviluppassero.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Non si registrano persone ferite.
Le cause del rogo sono in corso di accertamento.
Last modified: Marzo 11, 2026